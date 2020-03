Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași intra in alerta. Noaptea trecuta noua pacienți au fost confirmați pozitiv in urma testelor efectuate in unitatea medical de primiri urgenețe. Majoritatea sunt din județ, iar in total in spital sunt internați 25 de pacienți infectați cu…

- In momentul de fata, toti cei 10 pacienti care se afla internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, se afla in stare stabila si raspund la tratamentul impotriva COVID-19, a anuntat, astazi, managerul spitalului, Carmen Dorobat. Ea a mai spus ca si starea copilului de un an si jumatate, care a…

- Gest inedit al suporterilor de la Peluza Sud fata de personalul medical al Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova care trateaza deja primii pacienti afectati de Covid-19 din Oltenia.

- Prof. dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli infectioase a oferit noi detalii despre cei doi pacienti suspecti de coronavirus. Managerul institutiei a tinut sa faca unele precizari legate de starea de sanatate a pacientilor ”In ultimele 24 de ore au venit doi pacienti suspecti. Amandoi au…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- La nivelul județului Iași au fost confirmate zeci de cazuri de gripa, dintre care 46 dintre ele se afla spitalizate la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași. Deși pana acum nu a fost inregistrat niciun deces, medicii spun ca numarul persoanelor diagnosticate cu gripa sau cu infecții respiratorii…

- Doi barbati din Timisoara s-au prezentat, joi, la Spitalul Militar din Timisoara, spunand ca ar putea fi infectati cu coronavirus. Medicii i-au transferat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, unde specialistii au stabilit ca nu se impune internarea lor in unitatea medicala,…