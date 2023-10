Se încinge situația: al doilea portavion american se pregătește să intre în curând în Marea Mediterană Portavionul USS Eisenhower se pregateste sa plece spre estul Mediteranei pentru a se alatura grupului de lupta al portavionului USS Ford, care a ajuns acolo la inceputul acestei saptamani, afirma ABC News, citand doi oficiali americani, intre care unul de rang inalt, scrie news.ro. Oficialii americani au declarat public in aceasta saptamana ca prezenta portavionului USS Ford, cel mai mare din lume, este menita sa descurajeze Iranul si Hezbollah, nu sa se implice in conflictul Israel-Hamas. El este deja prezent in Mediterana de Est. Sosirea USS Eisenhower este menita sa intareasca acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

