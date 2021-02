Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, duminica, la Antena 3, ca sunt mai multe universitati care vor sa inceapa semestrul al doilea cu prezenta fizica alternativa a studentilor, informeaza News.ro . Sorin Cimpeanu a explicat ca acest lucru inseamna ca studenții vor participa fizic la laboratoare,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca a scazut foarte mult calitatea actului educational in Romania, in conditiile in care predarea online genereaza pierderi si ca este greu de crezut ca se vor putea recupera toate aceste pierderi chiar si prin programul de ore remediale…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii care fac școala online vor fi evaluați tot online, dar cei care au de dat examene naționale le vor susține la școala, cu prezența fizica. „Cei care fac online vor fi evalați la discipline tot online, dar in cazul in care susțin examene naționale vor…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si care prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit Ministerului Educatiei.

- Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii recomanda ca elevii cu simptome "specifice" sa ramane acasa. Totodata, vor preda online si profesorii care prezinta vulnerabilitati cronice, certificate de medic de medicina muncii. Conform sursei citate, sunt cinci exceptii in care va trebui asigurata educatia…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit ministrului Educatiei, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Scoala online se prelungeste in toata tara pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanta de iarna. Decizia a fost luata la solicitarea Ministerului Educatiei, adresata Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si este motivata de situatia epidemiologica, ce continua sa puna presiune pe sistemul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a emis o noua hotarare privind prezența fizica la cursuri a elevilor și preșcolarilor, in contextul pandemiei de coronavirus. Conform hotararii, activitațile didactice vor continua in sistem online și in perioada 9-23 decembrie 2020. Iata…