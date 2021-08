Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Bitdefender au descoperit ca gruparea de criminalitate informatica FIN8 a scos pe piața o noua amenințare informatica, denumita Sardonic, și urmarește acum sustragerea datelor de card procesate de ținte strategice din domeniul bancar, e-commerce și HoReCa. Apariția noii amenințari…

- Gruparea de criminalitate informatica FIN8 are acum o noua arma prin care urmarește sustragerea datelor procesate de ținte strategice din domeniul bancar, al comerțului electronic și HoReCa, potrivit Agerpres , care citeaza un comunicat al Bitdefender. Hackerii lanseaza constant e-mail-uri inșelatoare,…

- Ion Dopira activeaza la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” timp de un an, fiind in funcția de medic epidemiolog. Ca și colaborator al sistemului medical, epidemiologul Ion Dopira este deja de 36 de ani. Acesta mai precizeaza, ca funcția de medic epidemiolog intr-un spital reprezinta poziția…

- Multe femei din Turcia sunt înca șocate de retragerea țarii lor din Convenția de la Istanbul, un acord internațional care le proteja în fata violenței. Președintele Recep Erdogan susține ca gestul sau va proteja familiile din Turcia. Nu asta simte însa Cansu Irki. Femeia cere…

- Autoritatea Naționala de Protecție Civila din Republica Croația a actualizat condițiile de intrare pe teritoriul croat, acestea fiind valabile pana la data de 15 iulie 2021. The post Croatia schimba placa: putem intra doar cu certificat de vaccinare sau cu test appeared first on Renasterea banateana…

- Interviu cu avocata Ghiulfer Aisun Ismail, din cadrul Baroului Constanta Avocata vorbeste la ZIUA LIVE despre parghiile legale pe care le poate folosi o persoana pentru a se apara de potentialele amenintari. Ordinul de protectie provizoriu se acorda de politie in baza evaluarii riscului. Cel provizoriu,…

- Traim intr-un mediu stresant, iar acest lucru se poate observa in infațișarea și in psihicul nostru cu fiecare zi care trece. Invitata la emisiunea Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1, doctorul Iuliana Lupu, medic primar dermatolog, a vorbit despre efectul stresului asupra pielii noastre.

- Deseori neasteptate, furtunile de vara pot fi periculoase, fiind, de multe ori, insotite de descarcari electrice.Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ne pun la dispozitie informatii privind metodele de a ne proteja in timpul furtunilor.Iata cum ne putem proteja in timpul…