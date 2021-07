Se formează valul în Europa: Spania impune certificat de Covid-19 pentru acces în spațiile închise Incepand de sambata, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia este necesar un asa-numit ''pasaport covid'', masura ce se aplica pentru prima data in Spania dupa ce alte tari europene au adoptat-o in diferite circumstante, informeaza EFE. Documentul poate fi un certificat de vaccinare impotriva virusului, de trecere prin boala sau un test negativ efectuat in ultimele 72 de ore, pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani din 36 de municipalitati din aceasta regiune din nord-vestul Spaniei, inclusiv unele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanale care vor sa intre in unitatile de alimentatie publica in localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia vor trebui sa aiba un asa-numit „pasaport Covid” incepand de sambata. Masura se aplica pentru prima data in Spania, dupa ce alte tari europene au adoptat-o…

- Incepand de sambata, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia este necesar un asa-numit „pasaport covid”, masura ce se aplica pentru prima data in Spania dupa ce alte tari europene au adoptat-o in diferite…

- Pașaportul COVID devine obligatoriu in restaurantele din mai multe regiuni din Spania. Incepand de sambata, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia este necesar pasaportul COVID, masura ce se aplica pentru…

- Persoanale care vor sa intre in unitatile de alimentatie publica in localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia vor trebui sa aiba un asa-numit "pasaport Covid" incepand de sambata. Masura se aplica pentru prima data in Spania, dupa ce alte tari europene au adoptat-o…

- Expertul in sanatate publica, Razvan Chereches considera ca valul 4 al pandemiei va aduce imbolnaviri mai multe in orasele mici si la sat, informeaza Europa FM. Medicul este de parere ca persoanele vaccinate nu au de ce sa se ingrijoreze in privinta variantei Delta a coronavirusului SARS-CoV-2. Cresterile…

- Stația feroviara Canfranc, de la granița franco-spaniola era cunoscuta candva sub numele de ”Titanic al munților”. Acum, gara a cazut in paragina din cauza focului, a deraierilor feroviare și a razboiului. Monumentala și nefericita gara de la Canfranc va avea o noua viața ca hotel de cinci stele, la…

- Veste buna pentru cei care vor sa calatoreasca in Spania. Autoritațile au decis sa scoata Romania de pe lista statelor cu risc de infectare, dupa ce numarul de imbolnavari s-a menținut scazut pe o perioada mai lunga de 14 zile. Astfel, acum nu mai este nevoie nici de prezentarea unui test de depistare…

- Parlamentul European si-a adoptat joi pozitia de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulatie in Europa in timpul pandemiei, relateaza News.ro. Potrivit unui comunicat remis News.ro, eurodeputatii au fost de acord ca noul „certificat UE Covid-19”…