Stiri pe aceeasi tema

- Primele masuri luate de luate de Poliția Romana in cazul jafurilor de la Sinești! Mai exact, IGPR a inaintat Ministerului Afacerilor Interne o propunere de cercetare prealabila a sefului IPJ Ialomita in urma unui control efectuat la aceasta unitate dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre…

- Cutremur in IPJ Ialomita. Politia Romana anunta ca in urma cazurilor jaf la drumul mare de la Sinesti a fost propusa de MAI declansarea cercetarii prealabile fata de seful IPJ Ialomita si de alti opt politisti din cadrul Inspectoratului.

- Politia Romana anunta ca in urma cazurilor de la Sinesti a fost propusa de MAI declansarea prealabila fata de seful IPJ Ialomita si de alti opt politisti din cadrul Inspectoratului.

- Șeful Poliției Romane, chestorul Catalin Ionița a dispus masuri de urgentare a cercetarii cazurilor de talharie care au fost semnalate in intreaga țara, dupa incidentul de la Sinești, dezvaluit de un șofer care a fost victima unui atac la drumul mare. Anunțul a fost facut dupa intalnirea cu ministrul…

- Șeful Poliției Romane, Catalin Ionița, este chemat la sediul Ministerului de Interne pentru a da explicații cu privire la episodul de marți din localitatea Sinești, anunța Antena3. Intreaga poveste s-a declanșat dupa postarea pe Facebook a unui șofer care se intorcea din vacanța de 1 Mai a fost ținta…

- Iata ce a scris barbatul pe Facebook. “Romania. Cum poți fi praduit ca in vestul salbatic, la final de vacanța! Sinesti, E85, Bucuresti – Buzau. In aceasta seara am oprit intr-o parcare, pe drumul Buzau-Bucuresti, pentru o pauza de la condus. Am urcat in mașina cand am vazut ca cea din fata mea, oprita…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Alba, Alin Cucui, a fost gasit spanzurat, miercuri, in casa parintilor sai din Alba-Iulia. Cel care a sunat la 112 ar fi fost fratele lui. Trupul neinsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, pentru efectuarea necropsiei. Purtatorul…