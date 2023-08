Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti și de constanteni sunt asteptati astazi la evenimentul organizat de Ziua Marinei Romane la Constanta.Festivitatea va incepe cu puțin timp inainte de ora 10.00, cu primirea oficialilor, urmata de ridicarea pavilionului, a geacului si a marelui pavoaz la bordul navelor militare, concomitent…

- Mii de turisti si constanteni sunt asteptati, marti, la evenimentul organizat de Ziua Marinei Romane, la Constanta, dupa o pauza de patru ani. La manifestari si-au anuntat prezenta presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, informeaza news.ro.Marinarii…

- Festivitațile prilejuite de Ziua Marinei Romane, programate pentru astazi la Constanța, se vor desfașura dupa programul stabilit, a anunțat purtatorul de cuvant al Statului Major al Forțelor Navale, colonelul Corneliu Pavel, scrie Rador.Precizarea a fost facuta dupa incidentul de ieri dimineața cand…

- Festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, programate pentru marti la Constanta, se vor desfasura dupa programul stabilit, a anuntat purtatorul de cuvant al Statului Major al Fortelor Navale, colonelul Corneliu Pavel, iar precizarile vin dupa incidentul din aceasta dimineata, cand in zona digului…

- ”O noua promisiune indeplinita: vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor. Salut anuntul facut astazi cu privire la luarea deciziei de investitie. Ma bucur ca in urma muncii pe care am facut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante.…

- Vicepresedintele USR, Dan Barna, a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a dat afara USR de la guvernare pentru ca avea un blat cu Marcel Ciolacu si cu PSD si a precizat ca este ironic ca avem un presedinte de dreapta care a numit mai multi premieri PSD decat Ion Iliescu, scrie News.ro.Dan Barna…

- Dupa intervenția lui Klaus Iohannis – care le-a cerut, joi, lui Marcel Ciolacu și lui Nicolae Ciuca sa ia o decizie in privința rotativei guvernamentale – liderii PSD și PNL au decis sa puna in aplicare calendarul pentru schimbul de putere in Guvern. La masa negocierilor dintre cele trei partide se…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu i-au chemat pe sindicaliștii din Educația la o noua runda de negocieri, la Guvern, dupa discuțiile pe care le-au avut, miercuri, cu Klaus Iohannis, la Cotroceni. Profesorii au anunțat inainte de intalnirea președintelui cu șefii coaliției de guvernare ca nu accepta niciun…