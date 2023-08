Se fac pregătiri intense pentru Festivalul Enisala Joi, au inceput pregatirile pentru Festivalul ”Enisala – Unitate in diversitate”, in zona se afla deja o roata panoramica. Deja a inceput instalarea scenei in care vor avea loc concertele, precum și dezvoltarea spațiului in care veți gasi diverse preparate, ateliere de creație pentru copii și un parc de distracții.Prima zi de festival Enisala va avea loc vineri, de la ora 18.00, cu ansamblul de tulnicarese din Apuseni, ansamblurile Babaianca si Flori de Cimbrisor, precum si Plaiesii, Vita de Vie si Irina Rimes. Organizatorii spun ca spectacolul va include calarie acrobatica, spectacole cu laser… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

