Guvernul a adoptat, in ședința de joi, o Ordonanta in baza careia vor fi dublate alocațiile pentru elevii care participa la olimpiade, iar premiile pentru olimpiadele nationale se vor majora. Astfel, premiul I va fi 1.000 de lei, premiul 2 va fi de 700 de lei, premiul 3 de 500 de lei, iar mentiunea va […]