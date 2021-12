Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului Florin Cîtu susține ca nu sunt tensiuni în coalitia de guvernare, între liberali si social-democrati. Întrebat de criticile ministrului Sanatatii Alexandru Rafila la adresa sa, liderul PNL a precizat ca în România procesul de vaccinare merge…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, il acuza, vineri, pe Florin Citu ca a compromis campania de vaccinare prin declaratiile pe care le-a facut. Reactia vine dupa ce presedintele PNL a criticat draftul legii privind certificatul verde profesional pe care l-a propus coalitiei ministrul PSD.

- Taxa de solidaritate, subiect controversat in coaliție RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O prima schita a bugetului pe anul viitor ar urma sa fie gata lunea viitoare, iar documentul va fi supus aprobarii în Parlament înainte de Craciun. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat…