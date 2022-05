Se deschid ofertele pentru modernizarea şoselei Bucium Primaria va deschide luni ofertele pentru modernizarea uneia dintre cele mai importante artere de circulatie din oras: soseaua Bucium. Valoarea contractului ajunge la peste 19 milioane lei, fara TVA, iar banii sunt asigurati, in prima instanta, de la bugetul local, dar, cel mai probabil, fondurile vor fi decontate prin Programul National de Investitii (PNI). Pana ieri nu fusesera inregistrate contestatii la procedura, in timp ce municipalitatea a oferit mai multe clarificari la solicitarea unora dintre potentialii ofertanti. In total, au fost circa 60 de raspunsuri publicate de Primarie in sistemul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi cauta firma care sa asigure paza unitatii medicale, pe baza unui acord-cadru pe o perioada de 12 luni. Valoarea estimata a acordului cadru este de maximum 357.120 de lei fara TVA, pentru sediul central din soseaua Bucium, fiind vorba despre doua posturi permanente.…

- Nici n-a anuntat Ministerul Dezvoltarii ce proiecte vor fi finantate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny" si comuna Prisacani a lansat deja licitatia de atribuire a unui contract. Este vorba de cel mai mare dintre cele trei pentru care comuna de pe Prut a solicitat finantare prin PNI:…

- Comuna Vanatori va beneficia de un iluminat public modern. In acest sens, Primaria a scos la licitație proiectul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Vanatori, Județul Vrancea”. Lucrarile au fost adjudecate de societatea Urbioled SRL, pentru suma…

- Primarul Dorin Nistor anunța lucrari in derulare la bazele sportive „Pielarul”, care va beneficia de nocturna, teren omologat UEFA și FRF și tribune capabile sa primeasca un numar de 500 de spectatori, precum și la baza sportiva „Arini”, unde se amenajaza un teren sportiv de mici dimensiuni (20 metri…

- Primaria Municipiului Sebeș, prin Compartimentul proiecte cu finanțare interna și internaționala, a elaborat și a inaintat Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației cererea de finanțare pentru realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale a gospodariilor din localitatea aparținatoare…

- Primaria Municipiului Sebeș, prin Compartimentul proiecte cu finanțare interna și internaționala, a elaborat și a inaintat Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației cererea de finanțare pentru realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale a gospodariilor din localitatea aparținatoare…

- Lucrarile pe aceasta artera ar urma sa dureze maximum un an. Primaria a dat unda verde constructorului Conest sa inceapa lucrarile de modernizare a strazii Aurel Vlaicu. Valoarea contractului are o valoare de 9,8 milioane lei, fara TVA. Lucrarile se vor desfasura pe parcursul a cel mult un an, sustine…

- Firma Urbioled SRL, a castigat licitatia organizata de Primaria orasului Cajvana pentru executarea lucrarilor pentru investitia „Modernizarea iluminatului stradal in Orasul Cajvana, Judetul Suceava". Valoarea contractului se ridica la suma de 1.193.563,66 de lei, respectiv 1.002.994.68 de lei + TVA.…