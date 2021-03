Se deschid 160 de noi fluxuri de vaccinare Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat ca inca 160 de fluxuri de vaccinare vor fi deschise in curand. Noile fluxuri de vaccinare vor fi deschise in localitati in care rata de infectare este ridicata. Pe lista se numara Bucuresti, Constanta si Dambovita.„Campania de vaccinare am incercat sa o definim pe principii si pe criterii in primul rand care sa permita un acces echitabil tuturor din Romania. Acum situatia este foarte variabila de la un judet la altul, dupa cum foarte bine stim. Inclusiv in domeniul accesibilitatii la servicii medicale, la servicii de sanatate, exista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

