Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Filialei Județene „Colonel Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) „Regina Maria” și a Subfilialei sale din Slanic-Moldova au analizat, sambata, 17 februarie, posibilitatea de a colabora cu unitațile teritorial-administrative din localitațile Oituz, Pargarești, Manastirea…

- La implinirea a 85 de ani de viața și a 60 de ani de activitate culturala, profesorul și poetul Constantin Th. Ciobanu va fi sarbatorit cu o festivitate organizata de Fundația Naționala „G. Calinescu” și Rotary Club din Onești. Constantin Th. Ciobanu, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (USR),…

- Gimnasta romanca Dumitrița Turner a reprezentat cu mandrie țara sa pe scena internaționala, aducand contribuții semnificative la afirmarea școlii romanești de gimnastica. Originara din Onești, Dumitrița și-a inceput parcursul in acest domeniu in orașul sau natal, dovedindu-se a fi o sportiva de excepție…

- La data de 07 februarie a.c, polițiștii din Onesti au actionat in intervalul orar 09:00 – 12:00 pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, pentru abaterile constatate, polițiștii rutieri și de ordine publica au aplicat 66 de sancțiuni contravenționale.…

- Echipele RAJA vor executa in cursul acestei nopți, 29 spre 30 ianuarie 2024, in intervalul orar 22.00 – 03.00, lucrari de remediere a unei avarii survenite la nivelul conductei de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la nivelul rezervorului de inmagazinare Cuciur din municipiul Onești, județul…

- La data de 06 decembrie a.c., in jurul orei 22.30, polițiștii rutieri din Onesti au depistat in trafic, pe B-dul Republicii, din localitate, un tanar de 25 de ani, din comuna Stefan cel Mare care conducea un autoturism, deși avea o alcoolemie de 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cel in cauza a…

- Astazi – 07 decembrie 2023, in jurul orei 09.30, conducta de aducțiune ce asigura alimentarea cu apa a Complexului de pompare Cuciur a intrat in presiune și a inceput umplerea rezervorului. In prezent se reface necesarul de apa urmand ca incepand cu ora 16.00 sa se efectueze primele manevre de vane…

- La data de 03 decembrie a.c, Politia municipiului Onești a fost sesizata prin 112, despre faptul ca, in comuna Dofteana a avut loc un accident rutier. Din verificarile efectuate s-a stabilit faptul ca, un localnic de 24 de ani, in timp ce conducea o motocicleta neinregistrata, pe drumul comunal a intrat…