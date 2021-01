Se dau MAI MULȚI BANI de la stat. Cine primește 266 lei în PLUS Ajutorul de deces s-a majorat inca de anul trecut. In anul 2021 primesc ajutor de inmormantare urmatoarele persoane: asigurații sau pensionarii (5429 lei, cu 266 lei in plus fața de 2020), membrul de familie al asiguratului / pensionarului (cu 133 lei in plus, adica 2.715 lei) Potrivit informațiilor oferite de Casa Naționala de Pensii Publice, ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului, pensionarului, sau al unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Beneficiari: In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

