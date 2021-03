Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a difuzat, duminica seara, un nou interviu cu doctorita Flavia Grosan, fiind a patra zi consecutiv in care „doctorita minune” este promovata intens pe acest post de televiziune. De data aceasta, doctorita i-a indemnat pe romani sa nu poarte masca de protectie pentru ca „nu face bine”. Schimbare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca in noaptea de Inviere va participa la slujba de Inviere, indiferent daca vor exista sau nu restricții care sa ii interzica acest lucru. Bucureștiul va fi carantinat! Ministrul Voiculescu nu are nicio indoiala Ciolacu a transmis…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, nu crede ca acest val pandemic poate fi oprit fara carantina, explicand ca procesul este mult mai amplu, sectiile de terapie intensiva sunt pline, iar rata de pozitivare este mare, relateaza News.ro. Andreea Moldovan a fost intrebata duminica,…

- Suma alocata pentru instalarea tinerilor fermieri, in perioada de tranzitie 2021-2022, se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, anunta ministrul…

- „In momentul aparitiei legii, s-a produs un blocaj. In perioada noiembrie-decembrie am primit mai multe telefoane la minister in care am primit sute jalbe deoarece nu se mai puteau tranzactiona terenuri. Asadar, am dat o Hotarare de Guvern astfel incat sa deblocam tranzactiile demarate inainte de aplicare…

- "Cheltuielile efectuate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru finantarea proiectelor de investitii si pentru platile directe catre fermieri, prin Programul National de Dezvoltare Rurala, au crescut cu 38,12% in cursul anului 2020, fata de 2019. In acelasi timp, cheltuielile de organizare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata aproape 180 de milioane euro pentru sprijinirea fermierilor si IMM-urilor din sectoarele zootehnic si vegetal, care au fost afectati de criza COVID -19, a anuntat, joi, agenția. “APIA reaminteste ca, la data de 22 decembrie…