- Premierul Nicolae Ciuca este asteptat sa isi depuna luni mandatul, intr-o sedinta de Guvern, ceea ce echivaleaza cu demisia intregului Executiv. In urma anuntului, se declanseaza procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania. Astfel, functia…

- Diagnosticarea precoce a cancerului este parte a unui nou pachet de servicii medicale pus in aplicare de la 1 iulie. Premierul Nicolae Ciuca afirma, intr-un mesaj transmis de Ziua Nationala a Supravietuitorilor de Cancer, ca Guvernul acorda finantarea necesara preventiei si depistarii precoce a unor…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța vineri, 26 mai, decizia legata de o eventuala amanare a rotativei guvernamentale din cauza grevei profesorilor. Șeful Executivului a precizat joi, la Cluj-Napoca, ca decizia va fi luata dupa discuții cu partenerii de coaliție, la o zi dupa ce anunțase ca vineri iși va…

- Negocierile pentru rocada din Guvern și reimparțirea portofoliilor intre PSD, PNL și UDMR au intrat in pauza din cauza grevei cadrelor didactice. Cu toate acestea, premierul Ciuca ar urma sa-și predea mandatul la finalul acestei saptamani, conform protocolului politic.

- Premierul Nicolae Ciuca a aratat ca un subiect pe agenda Guvernului este cel legat de solutionarea problemelor fermierilor si a procesatorilor din industria alimentara. ”Au avut loc o serie intreaga de demersuri atat in ceea ce priveste dialogul nostru cu Comisia Europeana cat si cu partea ucraineana,…

- Senatorul AUR Claudiu Tarziu a declarat, miercuri, ca Romania se confrunta cu un deficit la buget de 20 miliarde lei, ceea ce este „o dovada a incompetentei” Guvernului PSD-PNL-UDMR, mentionand ca solutia pentru a iesi din toate crizele este demisia Executivului si organizarea de alegeri anticipate.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a cerut, la intalnirea de vineri de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii Petre Daea, masuri urgente pentru a sprijini fermierii romani.Premierul Romaniei a solicitat solutii urgente la problemele cu care se confrunta fermierii si procesatorii, semnalate inclusiv…

- Premierul le-a multumit comisarilor europeni pentru sprijinul acordat in configurarea programelor aferente Politicii de Coeziune, din perioada de programare 2021-2027, a caror valoare totala depaseste 46 de miliarde de euro, arata comunicatul de presa al Guvernului. „Pentru cetatenii romani, finantarile…