- Doua cutremure au avut loc in aceasta noapte. Val de seisme, de la inceputul lunii aprilie Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3, respectiv 3,1, s-au produs marti in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,9, respectiv 3,1, s-au produs in noaptea de sambata spre duminica, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei cutremure s-au produs sambata, in mai puțin de o ora, in Oltenia, județul Gorj.Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 15.25. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la adancimea de 15.4 km, informeaza Mediafax.…

- Peste 800 de cutremure s-au produs in ultimele 10 zile in zona Gorjului, anunța oficialii Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. La randul lui, profesorul Gheorghe Marmureanu spune ca roiul de cutremure ar putea migra in alte zone. Fii la curent cu cele…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora locala 2:18, in judetul Gorj, la o adancime de 11 kilometri, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,7 pe Richter, produs marti in judetul Gorj, a fost urmat, pana la ora 20:42, de 13 replici cu magnitudini intre 2,4 si 4,1, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), relateaza Agerpres. Fii la curent…

- Seismul cu magnitudinea 5,2, produs luni dupa-amiaza in judetul Gorj, a fost urmat, pana acum, de trei replici, cu magnitudini de 2,4, 2,8 si 3,4 pe Richter, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), anunța Agerpres. Fii la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea, județul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…