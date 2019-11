Se circulă pe Podul Cicoarei Podul este construit din beton armat și va avea o lungimea total de 60,7 metri și trei deschideri de 14,15 metri, 26,30 metri și 14,15 metri. Partea carosabila a podului va fi compusa din patru benzi de 3,70 metri fiecare, marginita de trotuare stanga – dreapta cu lațimea de 1,50 metri. Suprastructura podului va fi realizata din 14 grinzi prefabricate din beton precomprimat. Grinzile au ajuns deja la constructor, iar montarea lor a inceput sambata, 3 august. Lucrarile au inceput in luna februarie, compania care le executa fiind Geiger Transilvania SRL in cadrul unui contract in valoare de 6,5… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

