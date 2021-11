Liderii celor mai mari grupuri politice din Parlamentul European cer Comisiei Europene sa inghețe aprobarea Planului de Redresare Economica și Reziliența al Poloniei. Decizia are legatura cu refuzul Varșoviei de a desființa noua Camera disciplinara pentru judecatori din cadrul Curtii Supreme Poloneze. Refuzul Poloniei de a desființa instanța despre care Uniunea Europeana spune ca poate sancționa discreționar magistrații incomozi, produce efecte in lanț. Mai intai, Curtea de Justitie a Uniunii a decis in vara ca Polonia trebuie sa suspende imediat activitatile acestei camere, dar Guvernul de la…