Vreți sa lucrați ca librar intr-un loc de vis? Pe malul apei, desculț? Obligatoriu desculț! Caci chiar așa se cere, fara pantofi. Daca da, acest material e pentru voi. Cu rugamintea sa faceți ce demersuri trebuie ca sa puteți sa va incadrați in timp, caci oferta expira pe 13 august. Stațiunea Soneva Fushi din Maldive, potrivit revistei britanice de calatorii TimeOut, cauta un vanzator de carți – sau spus altfel, librar care sa locuiasca un an aici. Cu 730 de dolari salariu, dar care sa traiasca, absolut gratuit, intr-un ansamblu rezidențial care, in mod firesc costa 36.000 de dolari pe noapte.…