Se caută medici și șoferi autosanitară pentru SAJ Buzău Un post de medic specialist in Medicina de familie și altul in Medicina generala cu atestat/competența in asistența medicala de urgența prespitaliceasca, și trei posturi de șofer autospeciala au fost scoase la concurs de unitatea medicala. Serviciul Județean de Ambulanța Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de medic și a trei posturi […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

