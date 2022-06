Se caută 25 de jadarmi în Timişoara Gruparea de Jandarmi Mobila Timișoara organizeaza concurs pentru ocuparea a 25 de posturi de executie vacante de subofițer operativ principal, specialitatea ordine publica, prin rechemare in activitate sau incadrare directa. Incepand de astazi, 27 iunie, și pana la data de 9 iulie, ora 14.00, persoanele interesate pot transmite documentația necesara inscrierii, la adresa de e-mail ... The post Se cauta 25 de jadarmi in Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

