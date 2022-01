Se BLOCHEAZĂ Capitala? Angajații Societății de Transport București protestează Angajații Societații de Transport București protesteaza, miercuri, in fața sediului instituției, fiind nemulțumiți de condițiile de munca. Aceștia solicita negocierea contractului colectiv de munca, inclusiv marirea salariilor. Circulația in zona a fost blocata din cauza protestului. Sute de angajați ai STB au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca Primaria Capitalei nu investește in rețeaua de transport. Sindicaliștii au trimis adrese catre Primaria Municipiului București și catre Prefectura Municipiului București. Prin acestea au informat inceperea protestelor și au enumerat de asemenea nemulțumirile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Societații de Transport București protesteaza, miercuri, in fața sediului instituției, fiind nemulțumiți de condițiile de munca. Aceștia solicita negocierea contractului colectiv de munca, inclusiv marirea salariilor. Circulația in zona a fost blocata din cauza protestului. Sute de angajați…

- Sute de angajați ai STB au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca Primaria Capitalei nu investește in rețeaua de transport și mai mulți angajați au fost concediați. Sindicaliștii au trimis adrese catre Primaria Municipiului București și catre Prefectura Municipiului București. Prin acestea…

- Problemele: salarii, teama de insolvența și lipsa pieselor, „autobuzele au aceleași anvelope de ani de zile”. Una dintre companiile pe care Nicușor Dan le vedea de baza in mandatul sau, Societatea de Transport București (STB), fost RATB și ITB, incepe maine o saptamana agitata. Sindicaliștii vor sa…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET" au hotarat, in baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declansarea unei greve de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu incetarea lucrului in unitatile…

- Lipsa forței de munca se simte puternic in Statele Unite, in condițiile pandemiei de COVID-19. Compania Tyson Foods, cel mai mare producator de carne din SUA, a recurs la o metoda inedita la o unitate de producție din Pennsylvania, ajustand orele de munca și salariile pentru a putea menține ritmul obișnuit…

- Primarul Sucevei Ion Lungu a prezentat astazi un bilanț al asfaltarilor care s-au realizat in acest an pe raza municipiului concluzionand ca 2021 a fost cel mai rau an din acest punct de vedere de cand deține funcția de primar. El a aratat ca principalul motiv al acestei contraperformanțe a fost lipsa…

- Problema cu a le cere oamenilor sa-și schimbe modul de viața pentru a incetini schimbarea climei este ca e o oferta teribil de proasta. Le spui, in esența: nu mai zbura, nu mai șofa, nu-ți mai cumpara haine, nici cafea, nu mai pleca in concediu etc, noteaza Financial Times. Financial Times vorbește,…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au derulat, pe raza județului, atat in mediul urban cat și rural, actiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 66 societați comerciale si 12 de mijloace de transport in comun. De asemenea,…