„Se bea enorm. Este un dezastru naţional“ Barbatii romani sunt campioni la consumul de bauturi alcoolice, mai exact, in medie, un roman consumand 8,2 unitati de alcool pe zi, ceea ce este echivalentul a doi litri de bere sau a unui litru de vin. Aceasta este concluzia unui studiu realizat la nivel mondial in 195 de tari, pe o durata de 26 de ani, in perioada 1990 - 2016, de cercetatori de la Institutul de Evaluare a Sanatatii (IHME), si publicat in jurnalul medical The Lancet. Tara noastra este (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a fost cea care a facut publice, practic, primele detalii oficiale despre starea tinerei jandarm lovite in timpul unei busculade iscate seara trecuta, in Piata Victoriei. Astfel, s-a aflat ca, din fericire, temerile cum ca femeia jandarm ar fi fost suspecta de fractura…

- De cand cu pesta porcina, gracilul horticultor Ciolos face pe veterinarul. Se crede Miciurin, pe facebook. De oameni (pacienti si doctori) a avut grija, l-a pus pe contabilul Vlad Voiculescu ministru al Sanatatii. In afara de MUIEPSD, doua probleme au framantat, saptamana trecuta, Romania de pe facebook.…

- Cercetatorii au urmarit 7.065 de persoane angajate, cu varste de cel putin 35 de ani, din regiunea Ontario, pe parcursul a 12 ani. Niciuna dintre aceste persoane nu avea diabet la inceputul studiului sau in primii doi ani ai acestuia. Aproximativ 8% dintre femei si 12% dintre barbati au dezvoltat…

- Agentia Nationala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba, implementeaza, in perioada iulie 2018 – iunie 2019, proiectul local de prevenire a consumului de alcool si droguri si a conducerii autovehiculului sub influenta acestora „Siguranta Rutiera si Antidrog”, derulat…

- Spitalele din Bucuresti, dar si din intreaga tara, se confrunta cu o criza majora de sange. Este vorba despre perioada concediului, sunt multe accidente rutiere, sunt operatii planificate, astfel incat nevoia de sange este foarte mare, iar numarul donatorilor scade, avertizeaza ministrul Sanatatii,…

- Institutul pentru Politici Publice ii cere ministrului Sanatații, Sorina Pintea, sa aiba in vedere o suplimentare a bugetului alocat achiziției de medicamente, „concomitent cu asigurarea transparenței și a integritații procedurilor specifice”. IPP arata, intr-o scrisoare adresata ministrului Sanatații,…

- La nivelul Politiei Romane, prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii, a fost realizat un studiu care masoara gradul de siguranta resimtit de calatori in zona aeroporturilor. Metodele au constat in: analiza statistica a infractiunilor sesizate in perioada 2016-2017 si primele 4 luni…

- Pozitionat intr-un mic scuar din fata halelor pietei Matache Macelaru, la intersectia strazii Popa Tatu cu strada Berzei, bustul inaltat in 1923 lui Haralambie Botescu (doctor in medicina, 1874-1917) este mai putin cunoscut bucurestenilor, poate si din cauza schimbarilor urbane continue din zona.…