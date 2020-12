Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2020-2021 este unul atipic, datorita situației in care se afla Romania in acest moment. Cu toate astea, orele de curs s-au ținut in online, cu toate criticile venite din partea societații civile. Vacanța de iarna, așa cum a fost stabilita de Ministerul Educației, este pe cale sa inceapa.…

- Elevii din opt institutii de invatamant general din R. Moldova si din alte 262 de clase invata de la distanta, ca urmare a instituirii carantinei in legatura cu pandemia COVD-19. Numarul elevilor testati pozitiv cu noul coronavirus este de 401, iar 8.522 de elevi au fost plasati in autoizolare. Si 426…

- Ați reușit sa va plictisiți de lecții, teme pentru acasa și invațat? Știm ca vi s-a facut dor de diminețile tirzii și lenevitul prin pat (chiar daca mulți dintre voi iși petrec orele foarte aproape de el), așa ca am decis sa rasfoim calendarul și sa vedem cind vor avea elevii din Moldova urmatoarea…

- Ambasada Republicii Populare Chineze a donat elevilor din Moldova 26 de laptopuri cu soft licențiat, in cadrul campaniei „Doneaza un computer pentru educație”. Recepția a avut loc astazi, 14 septembrie, la Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii.