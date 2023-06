Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Noua Democrație, al fostului premier Kyriakos Mitsotakis, a caștigat alegerile parlamentare repetate din Grecia. Potrivit a 90% din secțiile de votare, partidul a obținut 40,52% din voturi. Noua Democrație are 158 de locuri in parlament. Urmeaza SYRIZA cu 17,84% (47 de locuri), Mișcarea Socialista…

- Astazi a fost și inca este o zi plina in Parlamentul Romaniei, unde prin scandaluri și acuzații, au fost și sunt audiați noii miniștrii din viitorul guvern de coaliție, ce va fi condus de Marcel Ciolacu, ca urmare a protocolului semnat intre PNL și PSD. Marea problema sunt acuzațiile aduse de UDMR celor…

- Premierul conservator Kyriakos Mitsotakis incearca duminica sa caștige un al doilea mandat la alegerile legislative din Grecia care se anunta foarte stranse și al caror rezultat l-ar putea obliga la un nou scrutin in lipsa unei majoritați stabile. La aproape trei luni de la o vasta mișcare de furie…

- Pe masura ce in Turcia au loc alegeri electorale, țara vecina și-a exprimat deschiderea cu privire la un dialog amical. Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis declara ca și-ar dori, ca astfel, sa fie rezolvate diferendele pe baza dreptului international si a dreptului marii.

- Turcia ''are totul de castigat daca se apropie de Grecia, de Europa si de Occident'', a afirmat premierul grec Kyriakos Mitsotakis, intr-un interviu aparut duminica in cotidianul Kathimerini, in contextul in care alegerile din tara vecina sunt urmarite cu mare interes in Grecia, transmite AFP.''Suntem…

- Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru sustine ca scoaterea AUR in afara legii devine o chestiune foarte probabila pentru ca formațiunea parlamentara este una 'extremista' și instiga la violența și vandalism, dupa incidentele de la Parlament“Scoaterea partidului extremist AUR in afara legii devine…

- O ambarcațiune cu aproximativ 400 de persoane la bord plutește in deriva intre Grecia și Malta, a anunțat serviciul de asistența Alarm Phone, transmite Reuters.Alarm Phone a precizat pe Twitter ca ambarcațiunea a plecat din Tobruk, Libia, și ca a primit un apel de pe ambarcațiune. Reprezentanții…