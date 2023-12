Se amână votul final din Parlament pentru stabilirea conducerii ASF Incepand de astazi, de la ora 10:00, toți candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ) sunt supuși audierilor in cadrul comisiilor parlamentare, o etapa cruciala in stabilirea viitoarei echipe de conducere a instituției. Audierile, programate sa dureze pana la ora 11:00, reprezinta o oportunitate pentru candidați sa-și expuna viziunile și planurile pentru ASF in fața reprezentanților parlamentari. Update 13.00: In urma cu scurt timp a avut loc amanarea votului final in plenul Parlamentului pentru stabilirea conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, de la ora 10:00, toți candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ) sunt supuși audierilor in cadrul comisiilor parlamentare, o etapa cruciala in stabilirea viitoarei echipe de conducere a instituției. Audierile, programate sa dureze pana la ora 11:00,…

- Incepand de astazi, de la ora 10:00, toți candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ) sunt supuși audierilor in cadrul comisiilor parlamentare, o etapa cruciala in stabilirea viitoarei echipe de conducere a instituției. Audierile, programate sa dureze pana la ora 11:00,…

- Un lider liberal influent, dar aflat in dizgrație, iși propune sa impuna un asociat al sau in conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ), chiar daca acesta nu beneficiaza de sprijinul conducerii PNL. Alin Chițu, protejatul lui Iulian Dumitrescu La inceputul saptamanii vor avea loc audierile…

- Parlamentul va vota luni, 18 Decembrie 2023, conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), marcand un moment crucial pentru piața financiara din Romania. Incepand cu ora 14:30, reprezentanții camerelor reunite ale Parlamentului vor vota pentru desemnarea liderilor de la ASF. Se deschide procedura…

- Miercuri, 22 noiembrie, Parlamentul European a adoptat acordul referitor la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, acesta fiind negociat de un eurodeputat roman. „Negociat, votat, semnat!” a transmis europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook. „Alaturi de președinta Parlamentului…

- Ambasada Israelului in Romania anunța un miting la București, in ziua de 12 octombrie 2023, “pentru a susține poporul israelian in lupta impotriva terorismului”. “Va invitam sa ne fiți alaturi la mitingul “Solidari cu Statul Israel” pentru a susține poporul israelian in lupta impotriva terorismului.…

- UPDATE: Cei care au semnat sesizarea catre CCR sustin ca legea este ”neconforma cu o serie de articole din Constitutia Romaniei”. ”Proiectul de lege votat, PL-x nr. 546/2023, incalca flagrant art. 1 alin (3)-(5), art. 4, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 45, art. 56, art. 61, art. 69 alin.…

- UPDATE – 20 septembrie – Patru persoane au fost reținute, iar cel puțin 15 s-au ales cu masura controlului judiciar in dosarul gruparii cu sediul principal in județul Iași care se ocupa cu introducerea de substanțe psihoactive in dispozitive de vapat și dulciuri pentru a le vinde in toata Romania. Audierile…