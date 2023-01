Consiliul de Administratie al Altur SA Slatina a aprobat marti deschiderea procedurii generale de insolventa conform prevederilor Legii 85/2014, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. Altur a fost inființata in anul 1979, iar in anul 1991 a fost transformata in societate pe acțiuni sub denumirea de Altur SA.

