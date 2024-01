Se aduce din nou în discuție limitarea plăților cash. Planul Guvernului Noile reglementari privind plațile cash vor intra in vigoare in luna iunie, anul 2024. O modalitate prin c are Guvernul va limita plațile cash este la marile hipermarketuri. Acestea vor avea un plafon zilnic maxim de 10.000 de lei/persoana. Obligativitatea acceptarii plaților cu cardul va fi impusa tuturor comercianților, insa plațile in numerar nu vor fi interzise. De asemenea, plata salariilor cash nu va fi interzisa, cu toate ca inițial proiectul legislativ prevedea interzicerea acestei practici, informeaza Realitatea. Aceasta prevedere a fost ulterior eliminata, iar legea a suferit modificari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

De la 1 noiembrie, se poate incasa cash in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoana juridica.Potrivit proiectului, mai sunt interzise incasările fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, in cazul…

