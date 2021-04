Se adaugă RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitățile în care se vor aplica de vineri Vești proaste pentru locuitorii mai multor localitați din Prahova. Se adauga restricții suplimentare incepand cu ziua de vineri. Autoritațile au decis restricții suplimentare de circulație in acest sfarșit de saptamana in mai mutle localitați din județul Prahova. Incepand de vineri, 2 aprilie, in trei localitați din Prahova se vor aplica restricții suplimentare de circulație pentru ca rata de incidența covid depașește 4 cazuri active la mia de locuitori. Este vorba de Paulești (rata de incidența este 5,21), Vadu Sapat (4,38) și Adunați (4,08). Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

