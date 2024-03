Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, a depus joi la Tribunalul Bucuresti o plangere impotriva refuzului DNA de a pune la dispozitie informatii de interes public in cazul anchetei privind achizitiile facute de SRI in timpul pandemiei.

- Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, a depus joi la Tribunalul Bucuresti o plangere impotriva refuzului DNA de a pune la dispozitie informatii de interes public in cazul anchetei privind achizitiile facute de SRI in timpul pandemiei. La scurt timp dupa ce a fost…

- Presedintele USR, Catalin Drula a vorbit, sambata, la Prima TV, despre parerea sa despre procurorii si judecatorii „curajosi” si despre cei care, in opina sa „raspund puterii politice”. Drula l-a criticat in termeni duri pe seful DNA si a vorbit despre dosare in care magistratii s-au comportat „convenabil”…

- Directorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, transmite un apel catre parlamentarii romani pentru clarificarea colaborarii cu KGB a lui George Simion, liderul AUR. Pricopie considera ca este necesara o reacție ferma din partea parlamentarilor…

- Cristian Ghinea, fostul ministru USR al fondurilor europene, i-a reproșat premierului Marcel Ciolacu expresia „mai, magarilor”, adresata celor care au contestat majorarea pensiilor.„L-am auzit pe Marcel Ciolacu cum plangea pe umerii pensionarilor. Spunea «Mai magarilor, oamenii aia au construit Romania».…

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe a anunțat, duminica dimineața, ca a fost intampinat cu bodyguarzi la intrarea in Comitetul Politic al USR și i s-a impiedicat accesul in sala. Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, motivul invocat pentru acest gest este faptul ca Gheorghe e suspendat din USR din 2022…

- USR anunța rasturnarea coaliției de la putere dupa votarea bugetului: 'Mai avem puțin de așteptat!'Liderul USR, Catalin Drula, se arata nemulțumit de bugetul adoptat de coaliția de guvernare.„Mai avem puțin de așteptat pana o sa fiți inlaturați de la putere. O sa o facem. Cu patriotism bazat pe adevar…

- ”USR ataca la CCR legea lui Ciolacu si Ciuca de protejare a marilor evazionisti. Vorbim de o mare amnistie, de o invitatie pentru incalcarea legii. O lege care continua mostenirea lui Liviu Dragnea – sa ne aducem aminte de celebra lege in care puteai face evaziune fiscala pana in 100.000 de euro si…