- ■ temerarul nemtean si-a trecut in cont noi reusite in Himalaya ■ a cucerit K2, al doilea varf din lume si Gasherbrum I ■ Adrian Laza, un alpinist de 59 de ani, de loc din judetul Neamt, si-a trecut in cont noi recorduri in Himalaya. Recent, a cucerit K2 – caruia i se mai spune […] Articolul In Himalaya,…

- Afla cum poți contesta o amenda de circulație in 2023. O noua propunere legislativa poate aduce schimbari importante pentru șoferii de la noi din țara. Proiectul a fost deja adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional, legea mergand acum la promulgare. Cum poți contesta o amenda de circulație in…

- Persoana fizica cu avere mare este cea rezidenta fiscal in Romania care deține o avere estimata la o valoare mai mare de 25 milioane de euro, echivalentul in lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimarii averii, se arata intr-un ordin publicat in Monitorul oficial.

- ■ unitatea sanitara are cabinete in Piatra Neamț, Roman, Targu Neamț și, mai nou, la Alexandru cel Bun ■ sloganul conferinței este: „De sanatatea ta ne ocupam noi!”, iar tema „Asistența medicala ambulatorie, proiectata in spitalizarea de zi, pentru bolile cronice” ■ clinica a implinit 20 de ani de activitate…

- Prevenția și depistarea precoce a mai multor afecțiuni, inclusiv a celor maligne, sunt incluse intr-un pachet medical ce se va lansa la inceputul lunii viitoare. Recent, a fost finalizat și lansat in consultare publica o noua forma a Planului Național de Combatere a Cancerului, complet restructurata…

- EXAMEN PENTRU ATESTAREA PROFESIONALA A CALITAȚII DE DETECTIV PARTICULAR In conformitate cu pct. 4.3. din H.G. nr. 1666/2004 – Normele de aplicare a Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, in data de 27.06.2023, ora 09:00, la sediul Inspectoratului de Politie Județean Vrancea,…

- Vrancea Trophy se afla la doua decenii de la ”inițierea sa de catre iubitul Profesor și Antrenor Emerit al Tenisului, Cetațean de Onoare al Municipiului Focșani – George Bucuroiu”, și se constituie in ”cea mai importanta suita de intreceri sportive din județul nostru”, așa cum este precizat intr-un…