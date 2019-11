Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am vazut ce și de cand mancau stramoșii noștri, in acest episod al serialului va invitam sa facem o comparație intre cat mancau ei și cat mancam noi. De observat este și modul in care ponderea a diverse categorii de alimente s-a schimbat. Desigur ca atunci, fața de acum, regimul diferea semnificativ…

- Risto Matilla, un fotograf amator, a facut aceasta poza cu ouale, dintre care cel mai mare era de dimensiunea unei mingi de fotbal. O rara colecție cu mii de „oua de gheața” a fost descoperita in Finlanda, un fenomen despre care specialiștii spun ca apare numai in condiții meteo extreme. Risto Mattila,…

- Ești curios sa afli mai multe lucruri interesante despre evoluția și apariția fenomenului Cazinourilor? Vrei sa descoperi care au fost primele jocuri de Cazino și cum s-a produs transferul in mediul online? In acest articol, ți-am pregatit tot ce trebuie sa știi despre cazinourile internaționale și…

- Blake Lively și Ryan Reynolds au devenit parinti pentru a treia oara in urma cu doua luni. Ei au anuntat ca asteapta al treilea copil la premiera din mai a filmului Pokemon: Detective Pikachu, pentru care Reynolds si-a imprumutat vocea. Actrita, care pana atunci si-a tinut sarcina ascunsa si nu a mai…

- Creatoarea de moda apare pe coperta revistei bianale Glamour UK unde Victoria Beckham a vorbit deschis in legatura cu impactul pe care l-a avut bullying-ul asupra sa pe cand era copil. In interviu, Beckham a explicat cum iși educa fiica, Harper, in varsta de opt ani, despre modul in care fetele tinere…

- Daca sunteți genul de oameni care pot servi oamenii in fiecare zi și nu-și pierd niciodata speranța in umanitate, adica lucrați in servicii și sunteți foarte buni in ceea ce faceți – citiți asta. Munca in servicii nu este ușoara și nu este pentru toata lumea și de cele mai multe ori apare presiunea…