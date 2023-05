Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Aradul Nou, la ieșirea din Arad. Un camion cu lapte s-a rasturnat la sensul giratoriu de la intersecția DN 69, Arad-Timișoara cu autostrada A1. „Sunt 2 victime neincarcerate, conștiente și sunt scurgeri de combustibil”, a declarat lt.col.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad anunța ca un camion care transporta lapte s-a rasturnat in aceasta dimineața in sensul giratoriu situat la ieșirea din... The post Un camion care transporta lapte s-a rasturnat in sensul giratoriu situat la ieșirea din Aradul Nou spre autostrada appeared…

- Traficul rutier a fost oprit, joi, pe ambele sensuri ale DN 2 Bacau-Roman, in zona localitatii Secuienii Noi, judetul Neamt, unde o cisterna cu motorina s-a rasturnat si exista pericol de explozie. Soferul primeste ingrijiri de la echipajul SMURD. "Prin apel la 112, in jurul orei 10:35, pompierii au…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, joi, pe DN 2 Bacau – Roman, in comuna Secuieni, judetul Neamt. Salvatorii au evacuat soferul, care primeste ingrijiri medicale.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat in afara…

- Doua autovehicule au derapat si s-au rasturnat, marti, pe soselele din Botosani, circulatia in judet desfasurandu-se in conditii de iarna. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, unul dintre evenimentele rutiere s-a produs pe sectorul de drum judetean dintre localitatile…

- Un autocamion incarcat cu bovine s-a rasturnat, joi, in afara partii carosabile, pe DN 13, la iesirea din municipiul Sighisoara, pompierii intervenind pentru evacuarea animalelor ramase in vehicul, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures."Un echipaj de stingere si un echipaj…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in localitatea Cauesti, comuna Șcheia. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile au cuprins vegetația uscata. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de interventie si stingere si membrii SVSU ai comunei…https://www.bzi.ro/incendiu-de-vegetatie-uscata-in-judetul-iasi-pompierii-intervin-de-urgenta-2-4663222…