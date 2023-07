Scurgere de informații în programul „Casa Verde”. Român apelat pentru execuția lucrării, deși datele lui ar trebui să fie secrete Un brașovean care s-a inscris in programul Casa Verde 2023 pentru a-și instala pe casa panouri solare a fost sunat recent prin call-center pentru o oferta de la o firma de instalații din Voluntari, in condițiile in care Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu a publicat inca lista instalatorilor acreditați, iar datele personale ale celor inscriși in program nu sunt publice, dezvaluie Hotnews. „Am fost sunat de la un call-center și mi s-a oferit un contract care trebuie semnat doar cu o firma, SC ROMOFFICE CONSTRUCT HOLDING AG SRL, din Voluntari, contractul avand valabilitate pana… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

