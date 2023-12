Scumpiri în prima zi de Crăciun. Prețul benzinei și al motorinei Prețul carburanților in Romania, astazi, 25 decembrie 2023. Benzina si motorina s-au scumpit luni, in prima zi de Craciun, potrivit antena3.ro. Cea mai ieftina motorina standard costa luni 6,91 lei litrul, comparativ cu 6,89 lei litrul pretul de sambata, si se gaseste la o statie Socar din Bucuresti, bd. Preciziei nr. 34, sector 6. La restul stațiilor, motorina standard se gasește la prețuri intre 6,92 lei și 7,05. Cea mai ieftina motorina premium costa luni 7,27 lei litrul, iar cea mai scumpa ajunge la 7,59 lei litrul. Pentru benzina premium, prețurile variaza de la 6,89 lei pana la 7,25 lei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

