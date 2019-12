Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 3 decembrie, de la ora 15, in Cabinetul de Medalistica, Fundația pentru educație „Sfantul Vasile cel Mare” in colaborare cu Biblioteca Județeana “Petre Dulfu” și cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș organizeaza vernisajul expoziției de etnografie intitulata „La școala tradiției”, conținand…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, astazi, de Ziua Bucovinei, la vernisajul expoziției de fotografii „Centenar 2018”, amenajata in holul de la parterul Palatului Administrativ. Expoziția include fotografii realizate pe parcursul anului 2018, la evenimentele organizate…

- Expozitia personala a artistului roman Lucian Bran, curatoriata de Corina Ilea, propune o selectie de fotografii care ilustreaza caderi de meteoriti pe teritoriul Romaniei. Daca partea pricipala a expozitiei poate fi vizitata la Borderline Art Space intre 7 noiembrie-1 decembrie, o serie de zece fotografii…

- Județul Timiș s-a aflat astazi sub incidența unui cod galben de vant puternic. Incidentele nu au intarziat sa apara. Schela ridicata pentru reabilitarea fațadei cladirii operei a fost doborata de rafale. The post Incident periculos in centru, la Timișoara. Schela de la Opera, doborata de vant appeared…

- Joi, 17 octombrie, a avut loc vernisajul expoziției The Museum Affair. Exerciții de grefare a spațiului muzeal clujean, la Muzeul de Istorie a Transilvaniei. Expoziția a prezentat o selecție de...

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara va invita miercuri, 16 octombrie 2019, ora 1400, sa participați la vernisajul expoziției „Zbor”, eveniment ce se va desfașura in salile de expoziție ale Palatului Magna Curia. Prin aceasta expoziție se fac…

- La Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” va avea loc luni, 30 septembrie, incepand cu ora 17.00, vernisajul expoziției personale de grafica si pictura „In memoriam Elisabeta Maria Klanicza”, artist plastic, membra a Asociatiei Artistilor Plastici „Alexandru Sainelic” din Baia Mare. Curatorul expozitiei:…

- Artistul fotograf maghiar Rekasi Attila aniverseaza un sfert de secol al carierei profesionale. S-a nascut in Derecske, in Ungaria. Inspirandu-se din tradițiile fotografiei din Debrecen, a construit lumea lui vizuala, care l-a condus spre o abordare proprie a artei plastice. Lucrarile sale sunt adesea…