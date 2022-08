Stiri pe aceeasi tema

- Cum au reactionat vedetele la vestea ca Olivia Newton-John a murit Olivia Newton-John a murit la varsta de 73 de ani dupa o lupta de 30 de ani cu o boala nemiloasa. Anunțul trist a fost facut chiar de soțul regretatei artiste pe pagina oficiala de Facebook a acesteia. Prima oara, legendara actrița a…

- Oana Pellea, fiica regretatului actor Amza Pellea, a anunțat marți, 9 august, ca a inchis casa memoriala din Bailești, județul Dolj, acolo unde tatal ei s-a nascut, invocand procedurile administrative greoaie, neimplicarea autoritaților locale și starea in care a ajuns locuința. „Proceduri administrative,…

- Academicianul Vasile Tarațeanu, poet și jurnalist, a plecat la cele veșnice la varsta de 76 ani (27 septembrie 1945 – 8 august 2022). Anunțul a fost facut pe Facebook de fiica sa Anca Cristina. Cunoscut pentru intreaga activitate culturala si literara marcata de dragostea pentru Neam, ...

- Elena Bodnarenco, deputata fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, a decedat. Anunțul a fost facut de colegul sau, Vladimir Odnostalco. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Zi trista pentru muzica romaneasca. Unul dintre membrii fondatori ai formatiei Compact, Lelut Vasilescu, a murit, vineri.Anuntul de pe pagina de Facebook Compact BColegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani in aceeasi camera, am cantat mii de spectacole impreuna...acum simt un gol in suflet, dar sunt linistit…

- Leluț Vasilescu, bateristul trupei Compact și membru fondator al acesteia, a murit. Anunțul a fost facut de Dorin Nicolae Lojigan, primarul orașului Campia Turzii, pe Facebook. ”Am aflat cu profunda tristețe despre trecerea la cele veșnice a unui om extraordinar și un muzician desavarșit, prietenul…

- Jurnalistul Vlad Teodorescu de la Evenimentul Zilei s-a stins in urma unui infarct chiar. Anunțul a fost facut de jurnalistul Petrișor Cana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Familia arhidiaconului Mihail Buca, cel mai apreciat protopsalt ortodox, fondator și dirijor al Grupului Psaltic ”Tronos” al Patriarhiei Romane, trece prin momente dramatice. Fiica cea mica a parintelui Mihail Buca, Irene Ecaterina, a fost diagnosticata cu o boala teribila: leucemie. Anunțul a fost…