Scrutin în plină pandemie în Serbia: Partidul preşedintelui Vucic câştigă detaşat alegerile parlamentare Partidul Sârb al Progresului (SNS, conservator) al presedintelui Aleksandar Vucic a câstigat cu 63.4% alegerile parlamentare care au avut loc duminica si care au fost partial boicotate de opozitie, informeaza dpa, care citeaza estimarile unei agentii de sondare a opiniei publice, relateaza Agerpres.

Primele alegeri din Europa, dupa izbucnirea pandemiei: Sârbii își voteaza parlamentarii

Estimarea agentiei CESID se bazeaza pe un esantion al sectiilor de votare. Sondajele la iesirea din sectiile de votare nu sunt permise în Serbia.

Partenerul de coalitie guvernamentala,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

