"Vestea buna, daca soțul tau vine la mine, este ca vrea sa-și pastreze casnicia cu tine. Imagineaza-ți ca in locul meu ar fi bona, sau vecina sau cea mai buna prietena a ta", scrie o prostituata intr-un mesaj catre soțiile inșelate, care a devenit viral pe Internet.Sub pseudonimul April Adams, tanara din New York nu s-a adresat unei persoane anume, ci sotiilor in general, transmitandu-le acestora ca nu va fi niciodata o „amenintare pentru casnicia” lor. Dimpotriva, femeia spune ca ea este „ingredientul secret in multe casatorii sanatoase”.Redam in continuare scrisoarea integrala semnata de April…