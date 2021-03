Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 2 din București, Radu Mihaiu, a anunțat ca toți primarii de sector iși doresc taxe mai mari de parcare, care sa insemne o "contribuție corecta" la bugetele autoritaților locale. "Am semnat, alaturi de toti primarii de sector, o scrisoare prin care solicitam Consiliului General sa…

- Primaria Sectorului 2 din București este in conflict cu compania de salubrizare care face curațenie in zona. Parțile se confrunta in instanța, iar ultima decizie a judecatorului este in favoarea Primariei, anunța primarul Radu Mihaiu pe Facebook. Acest conflict vine la scurt timp dupa ce primarul…

- Criza locurilor de parcare in București este una deja cunoscuta. Și cum numarul tot mai mare de autoturisme creaza o adevarata problema pentru primarii de sector, aceștia au venit cu o soluție: scumpirea locurilor de parcare.

- Ciprian Ciucu, primarul din Sectorul 6, cere Consiliului General al Capitalei, sa mareasca taxa anuala de parcare in Bucuresti. Doar in acest fel pot fi construite noi locuri de parcare, spune edilul intr-o postare pe Facebook. "Consiliul General al Municipiului trebuie sa faca ceea ce este…