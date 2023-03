Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj cutremurator aparut in mediul online dovedește ca accidentul de vineri seara, de la Pufești, in care tanarul profesor Cristian Stanila și-a pierdut viața, nu a fost intamplator. Cu 30 de minute inainte de a sfarși in mașina, zdrobit intre cele doua tiruri, acesta i-a trimis soției sale un mesaj…

- Un grav accident de circulație a avut loc vineri dupa-amiaza pe E85, in zona Pufești. Un autoturism condus de un barbat de 37 de ani, din județul Galați, a fost prins intre doua tiruri.In urma coliziunii, unul dintre tiruri s-a rasturnat, iar in zona s-a circulat alternativ, pe un singur sens de mers.Șoferul…

- Accident dramatic sau sinucidere? Sunt semne de intrebare la care anchetatorii trebuie sa gaseasca raspunsuri. Cristian, un director de școala din Tecuci, și-a gasit sfarșitul intr-un cumplit accident rutier pe Drumul Morții, E 85.

- Cel putin noua dintre cele 18 victime ale prabusirii elicopterului la Bovari, miercuri, erau localnici care-si aduceau copiii la gradinita”, anunta adjunctul administratiei prezidentiale ucrainene Kirilo Timosenko, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sase persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DJ 112, in apropierea localitatii Dobolii de Jos, una dintre victime fiind transportata cu un elicopter SMURD la Brasov, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, potrivit news.ro.Potrivit…

- Patru persoane, doua femei si doi copii, de opt si 14 ani, au fost ranite, joi seara, in urma unui accident pe DN 2 - E85, la iesire din Golesti spre Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un șofer in varsta de 55 de ani din Vrancea a provocat un accident, marți, in Sibiu, in urma caruia o femeie de 65 de ani a fost ranita. Polițiștii rutieri au stabilit ca șoferul vinovat avea o alcoolemie de 1,23 la mie alcool pur in aerul expirat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un tanar de 21 de ani, din Panciu, care conducea un autoturism neinmatriculat si fara permis de conducere, nu a oprit la semnalele politistilor, iar ulterior, urmarit in trafic de politisti, a abandonat autovehiculul si a fugit, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…