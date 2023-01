Scrisoarea amantei lui Ludovic Orban. Iubita lui Orban dă detalii șocante EXCLUSIV Ludovic Orban a avut o amanta mult mai tanara decat el, pe vremea cand era premier. Tanara, Cristina Todoran, suparata, probabil, de faptul ca a fost parasita de politicianul Orban, a scris o scrisoare lunga, cu detalii incredibile din viața sa intima cu fostul prim-ministru al Romaniei. Detaliaza cu lux de amanunte cum faceau sex, cum se iubeau in sediul din Modrogan sau la Guvern, cum se alintau și multe alte picanterii. Din scrisoare nu lipsesc nici nume grele din politica romaneasca sau de la conducerea TAROM, unde fata era angajata și cum a fost ea propulsata in funcții politice doar pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca se lucreaza in fiecare zi si noapte pentru a reduce potentialul inamic. El a mai spus ca la Dnipro 39 de persoane, inclusiv 6 copii, au fost salvate din daramaturi, anunța News.ro. Fii la curent…

- Ieri, 27 decembrie, in jurul orei 11,40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov au depistat in trafic un tanar, in varsta de 24 ani din municipiul București, care conducea un autoturism pe strada Valea Cetații din Stațiunea Rașnov, in timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive.…

- Programul Operational pentru Transport a fost aprobat de Comisia Europeana, suma alocata fiind de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde sunt fonduri europene nerambursabile, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. „Unda verde…

- Un agent libian de informații suspectat de fabricarea bombei care a aruncat in aer zborul Pan Am 103 deasupra orașului scoțian Lockerbie, in 1988, provocand moartea a 270 de persoane, a aparut luni in fața unui tribunal federal din Washington, inainte de a fi acuzat oficial. Un suspect acuzat de fabricarea…

- ”Continuam modernizarea aeroporturilor din tara cu Aeroportul International Iasi! Am semnat astazi doua contracte de finantare (19,7 milioane lei) din fonduri europene pentru cresterea gradului de siguranta pe acest aeroport”, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu…

- Scrisoarea de dragoste a lui Daniel Onoriu din inchisoare are in spate o „poveste grea”. Atat in ceea ce privește autorul scrisorii, cat și destinatara. Relația celor doi este cu nabadai sau cum ar spune internauții, „It’s complicated”. Daniel Onoriu – pilot și nepotul solistei Gabi Lunca i-a trimis…

- Florența Marin, fosta amanta a regretatului rocker Leo Iorga (1964-2019), rupe tacerea! Vedeta a recunoscut pentru Click! ca a avut o relație cu artistul, chiar daca el era insurat cu Paula Iorga (55 de ani). „Sunt singura in momentul de fața! Nici nu am cautat, nici nu s-a ivit inca momentul pentru…

- Compania nationala Tarom a suplimentat zborurile pe durata sezonului de iarna pe relatia Bucuresti-Baia Mare- Bucuresti, a informat, luni, administratia Aeroportului International Maramures (AIM), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…