Scrisoare deschisă pe tema tensiunilor dintre PNL și USR-PLUS Brașov Liberalii și reprezentanții USR-PLUS sunt departe de o relație buna la Brașov, motiv pentru care primii au recurs la o scrisoare deschisa, adresata primarului municipiului Brasov, Allen Coliban (USR-PLUS). Propun sa „se aseze la aceeasi masa” pentru a realiza „o buna guvernare” la nivel local si ii solicita sa sprijine un proiect de plantare a 100.000 de arbori in oras, in primavara anului viitor. „Nu este prima oara cand PNL intinde mana aliantei USR-PLUS pentru a-i chema pe toti cei care s-au opus guvernarii dezastruoase PSD sa vina si sa puna mana pentru a reconstrui Romania. Dar intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

