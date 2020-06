Scrisoare deschisă către consilierul local al Partidului PLUS, Nicolae Bolea Domnule Bolea, Desigur, cetațenii din Ighiu se gandesc la viitorul comunitații lor. Daca nu ei, atunci cine? Am auzit ca veți candida pentru funcția de primar al acestei frumoase și bogate comune. Nu vreau sa fiu deschizator de campanie electorala, nu acesta este scopul meu, dar vreau sa va incurajez in susținerea acestui demers. Sunt momente cand simțim ca totul are o limita și trebuie sa ne asumam faptul ca problemele pe care le avem trebuie rezolvate. Acum este un astfel de moment. Iar in viitor munca ar putea fi cu adevarat herculeeana. Dar oamenii de buna credința va vor sprijini. Desigur,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

