Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local al partidului Pro Romania, Alexandra Harja Samsonescu, a anunțat joi, in ședința deliberativului, ca s-a inscris in PNL și il va susține pe viceprimarul Lucian Harșovschi pentru funcția de primar al Sucevei. Alexandra Harja Samsonescu a precizat ca a luat aceasta decizie ...

- Consilierul local Anca Ciubancan a trecut la AUR, dupa ani buni petrecuți in PSD. Spune ca a luat decizia pentru ca nu mai rezona cu PSD. De cealalta parte, liderii social democrați afirma ca Anca Ciubancan a fost data afara din partid.

- Consilierul local din partea PNL in comuna Banca, Iordanel Cernat, este cercetat pentru furt, violența in familie și distrugere dupa ce și-a agresat soția și i-a furat geanta și telefonul dupa o cearta și o criza de gelozie chiar in fața școlii unde preda. Martori la scena au fost mai mulți elevi ai…

- Consilierul local independent din Sangeorz-Bai, Ioan Niculai Pantilimon, s-a inscris in PMP Bistrița-Nasaud, a anunțat Ionuț Simionca, președintele organizației județene și secretar general al partidului la nivel național. „Bun venit in echipa PMP, Ioan Niculai Pantilimon, consilier local independent…

- Irina Nistor, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al municipiului Campina, a acceptat invitația noastra la un dialog despre bugetul local, inaintea adoptarii acestuia. ”Din bugetul pentru 2024 lipsesc... campinenii. Pe ei i-a intrebat cineva ce-și doresc, ce e important pentru…

- Consilierul local USR, Mihai Ochiulet a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca a reusit sa obtina aprobarea Consiliului de Administratie al CSM Constanta pentru demararea studiilor aferente edificarii a trei sali de sport si a unui bazin didactic de inot. "O veste buna la inceput…

- In calitate de consilier local, Irinela Nicolae sustine ca anul trecut a desfasurat o serie de activitati specifice, atat in sedintele ordinare, extraordinare si de indata ale Consiliului local Constanta, cat si in cadrul Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, sport,…

- Pe 10 ianuarie, consilierul local al municipiului Piatra-Neamt Iulian Ioan Curelaru (PNL) si-a dat demisia. In documentul depus la Registratura primariei acesta nu invoca niciun motiv, potrivit secretarului Primariei Piatra-Neamt, Oana Catzaiti: “Verbal a spus ca ar fi vorba despre probleme de sanatate,…