- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu si ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prin care solicita ca la reuniunea Consiliului UE pe teme de agricultura si pescuit sa sustina unele masuri privind transportul…

- ”Avand in vedere reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) din 23 ianuarie 2024 (10.00), unde conform ordinii de zi se discuta despre aspecte legate de comert in domeniul agriculturii si propunerea de derogare in 2024 de la standardele 7 si 8 privind bunele conditii agricole si…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca nu are detalii referitoare la o eventuala demisie a presedintelui Klaus Iohannis, care ar urma sa preia functia de presedinte al Consiliului European, Ciolacu sustinand ca nu a purtat discutii nici cu Iohannis, nici cu alti lideri europeni pe acest subiect.…

- Miniștrii Guvernului Ciolacu au fost luați prin surprindere de anumite solicitari facute de protestatarii care continua sa blocheze șoseaua de centura a Capitalei și intrarile in alte mari orașe din țara, au declarat surse apropiate de negocierile cu fermierii și transportatorii, pentru STIRIPESURSE.RO.In…

- Adoptarea noilor tehnici genomice in agricultura au starnit, in ultima perioada, dezbateri intense, la nivel european și național, atat in mediul asociativ al fermierilor cat și in zona politica. Alianța pentru Agricultura și Cooperare așteapta, cu interes, decizia Consiliului AGRIFISH, din 11 decembrie…

- Afluxul de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina din anii 2022 și 2023 a cauzat vulnerabilitați pe piața agricola din Romania și a produs fermierilor romani pierderi importante pentru ca fost puși in situația extrem de complicata de a-i valorifica produsele la prețuri mai mici decat costurile de…

- Daca toata lumea se aștepta sa-i vada la deschiderea Indagra pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Marcel Ciolacu, cel care a spart gura targului a fost fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea. Acesta și-a invitat foștii subalteni la un mic și o bere, sarbatorind din belșug revederea. Deși…