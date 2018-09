''Am citit scrisoarea colegilor. Principiile enuntate sunt normale, democratice, insa se aduc o serie de acuze bazate in mare parte pe presupuneri, continuand cu potentiale solutii care sunt in planul de guvernare. Ei acuza in scrisoare si faptul ca PSD a scazut in sondaje. Eu spun ca, la Brasov, PSD a ajuns la 35% fata de 25% in urma cu doi ani.

Le propun tuturor colegilor sa ne concentram si sa tratam cu maxima seriozitate guvernarea si situatia politica interna, sa ne preocupam de consolidarea interna a partidului, fara a mai alimenta conflicte care urmaresc doar acapararea puterii…