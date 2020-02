Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Ilinca Pantis (CS Riposta) a cucerit medalia de bronz in proba feminina de sabie, joi, la Campionatele Europene de scrima pentru juniori de la Porec (Croatia). Pantis a trecut in primul tur de Kira Keszei (Ungaria) cu 15-11, in turul secund a invins-o pe frantuzoaica Anne Poupinet, cu 15-12,…

- Echipa feminina de sabie a Romaniei a ocupat locul patru la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti de la Porec (Croatia), marti, dupa ce a fost invinsa in finala mica de Ucraina cu scorul de 45-25. Acesta este cel mai bun rezultat al Romaniei la competitia de la Porec. Selectionata compusa din…

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu a cucerit medalia de aur la categoria 130 kg, la lupte greco-romane, marti seara, la Campionatele Europene de la Roma . Acesta l-a invins in finala pe georgianul Levan Arabuli, cu scorul de 6-1. Alin a reusit astfel cea mai mare performanta a carierei. Romanul a…

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu il va infrunta pe georgianul Levan Arabuli in finala cat. 130 kg, la greco-romane, marti, la Campionatele Europene de lupte de la Roma. Alexuc, medaliat cu bronz la Europenele de anul trecut de la Bucuresti, si-a asigurat medalia dupa ce l-a invins, luni, in semifinale…

- Tanarul scrimer constantean Horia Nistor, de la CS Farul Constanta antrenoare, Mihaela Ion , si a asigurat participarea la Campionatul European de cadeti, intrecere care se va desfasura in Croatia, la Porec, in intervalul 22 26 februarie a.c.Horia a obtinut calificarea in urma clasarii in primii patru…

- Liceul cu Program Sportiv (LPS) „Petrache Trișcu” Craiova a obținut, miercuri, medalia de bronz la Campionatul Național de spada pentru juniori de la București. Echipa de juniori, formata din Darius Geamanu, Alexandru Mihart, Razvan Tudosie și Catalin Vitan a caștigat medalia de bronz. Aceștia au obținut…

- Scrimerii dinamovisti Bianca Pascu si Tiberiu Dolniceanu au castigat, marti, Cupa Romaniei la sabie, in Sala ''Ana Pascu'' (fosta Floreasca) din Bucuresti. In finala feminina, Pascu a invins-o pe Georgiana Dima (CSA Steaua) cu 15-9. Pe locul al treilea s-a clasat Sabina…