Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Ana Maria Popescu a câstigat, sâmbata, etapa din Estonia de Cupa Mondiala la spada feminin, potrivit News.ro.“Ana a câstigat etapa din Estonia dominându-si adversarele tactic si fizic si a facut un pas important spre Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. La primul…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a castigat Cupa Mondiala la spada de la Tallinn (Estonia), dupa ce a invins-o, sambata, in finala, pe rusoaica Violetta Kolobova, cu 15-13. Popescu (ex-Branza),...

- Sportiva Ana Maria Popescu a castigat, sambata, etapa din Estonia de Cupa Mondiala la spada feminin, potrivit news.ro.“Ana a castigat etapa din Estonia dominandu-si adversarele tactic si fizic si a facut un pas important spre Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. La primul concurs al sezonului,…

- Ana Maria Popescu (34 de ani) a incheiat in triumf primul concurs din noul sezon de Cupa Mondiala, disputat la Tallin, ea trecand in finala de rusoaica Violetta Kolobova, 15-13. Gustul victoriei, atat de cunoscut campioanei romane, revine repede in Cupa Mondiala. Chiar din startul noii ediții, primul…

- ​Alice Robinson (Noua Zeelanda, 17 ani) a câstigat sâmbata slalomul urias de la Soelden (Austria), obtinând prima sa victorie în Cupa Mondiala de schi alpin, în proba inaugurala a sezonului, informeaza AFP, citata de Agerpres.În scurta sa cariera, Robinson a mai…

- Editia a 7 a a Jocurilor Mondiale Militare de la Wuhan a debutat in forta pentru delegatia Romaniei, relateaza csasteaua.ro.Sambata, 19 octombrie 2019, proba de spada feminin individual a adus cea dintai medalie pentru Romania la competitia din China: argint cucerit de Ana Maria Popescu.Sportiva de…

- Ana Maria Popescu a adus prima medalie pentru Romania la editia a 7-a a Jocurilor Mondiale Militare de la Wuhan (China) obtinand argintul la spada individual, informeaza site-ul clubului CSA Steaua, unde este legitimata sportiva. ''Sambata, 19 octombrie, proba de spada feminin individual a adus…

- Scrimera maghiara Fanny Kreiss a castigat editia a doua a Memorialului ''Tudor Petrus'' la floreta feminin, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe compatrioata sa Flora Pasztor, cu 15-7, in Sala ''Ana Pascu'' din Bucuresti. In semifinale, Kreiss a dispus cu 15-12 de…